男性の遺体が見つかった滋賀県東近江市のアパート＝27日午前9時14分滋賀県東近江市のアパートで男性が死亡しているのが見つかった事件で、県警は27日、刃物で男性を刺して殺害したとして、殺人容疑でアパート2階に住む無職山本隆司容疑者（49）を逮捕した。男性は1階に住むベトナム国籍の契約社員グエン・トゥアン・アンさん（35）。1月、山本容疑者からアンさんの部屋から聞こえてくる音楽について相談が東近江署にあった。県