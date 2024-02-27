26日夜、東京・墨田区の荒川の土手で、ランニング中の10代の女性にカッターナイフを突きつけるなどした上、胸を触ったとして33歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、加地史明容疑者は26日午後8時過ぎ、墨田区の荒川土手でランニング中の10代女性を後ろから羽交い締めにし、「殺すぞ、死にたいのか」と言って首にカッターナイフを突きつけるなどした上、胸を触った疑いがもたれています。女性にけがはありませんでした。女