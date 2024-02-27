弟弟子への度重なる暴力行為が原因で、相撲界を追われることになった北青鵬。その周辺では盗癖の疑惑も絶えなかった。師匠である元横綱・白鵬こと宮城野親方でさえ御することのできなかった角界の問題児はなぜ道を誤ったのか――（#1からつづく）。【画像】北青鵬に「不快なメール」を送られたという紗代子夫人現役最長の身長204センチ、体重182キロと恵まれた体格を誇り、将来を期待されていた北青鵬。現在の宮城野部屋は、ハ