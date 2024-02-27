宝塚歌劇団の25歳の劇団員が死亡した問題で、遺族の代理人弁護士が27日都内で会見し、自らも現役の宝塚歌劇団の劇団員である妹のコメントを発表した。宝塚歌劇団について「日常的にパワハラをしている人が当たり前にいる世界」と痛烈に批判し、姉が上級生から受けた行為については、「パワハラ以外のなにものでもありません」としている。全文は以下の通りだ。 私は遺族として、大切な姉の為、今、宝塚歌劇団に在団している者