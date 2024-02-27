関連記事【相撲協会をブチギレさせた白鵬の姑息なメディア工作、イジメ黙認、変わらぬ傲慢ぶり】からつづく。【続きを読む】元横綱・白鵬が「師匠失格」でも宮城野部屋を潰せない複雑事情…解散で悲鳴をあげるのは審判部◇◇◇肩身が狭くなったとしても、自業自得である。弟子の暴力と隠蔽、側近による口止め工作がバレて、2階級降格処分と20％減俸3カ月の厳罰を食らった宮城野親方（38=元横綱白鵬）。理事会では