スペインのプロサッカーで女性審判が、選手のゴールパフォーマンスを撮影していたカメラと衝突して顔を裂傷を負う事故が発生した。２６日（現地時間）、英国デイリー・メールなどによると、スペイン・セビリアのエスタディオ・ベニート・ビジャマリンで開かれたレアル・ベティスとアスレティック・ビルバオの２０２３−２４シーズンのラ・リーガ第２６節で、副審を務めていた女性審判が中継カメラと衝突して顔を負傷した。この日の