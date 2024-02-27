広島に原爆が投下された時刻で止まった被爆時計が、アメリカのインターネットオークションに出品され、日本円にして総額約470万円で落札された。このことに対し、被爆者からは憤りの声が上がっている。“被爆時計”470万円で落札「さらしものにされているよう」「8時15分」を指して止まった腕時計。79年前の8月6日、広島に原爆が投下された時刻だ。アメリカのインターネットオークションに、広島で被爆した腕時計が出品され、その