27日午前、青森市で子どもを乗せた送迎車が道路脇に転落し、6人が重軽傷を負いました。午前8時半すぎ、青森市横内の国道103号で、男性9人が乗ったワンボックスカーが道路からはみ出し、4.6メートル下に転落しました。この事故で、小学生と中学生合わせて6人が搬送され、うち2人が重傷、4人が軽いけがをしました。車両は、青森市にある児童施設の送迎車で、施設の男性職員が小中学生8人を乗せて学校に向かう途中だったということで