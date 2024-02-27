大阪湾に入り込み、堺市の堺泉北港で死んだマッコウクジラについて、大阪府の吉村洋文知事は27日、死骸の移動から埋設まで一連の費用が1500万円前後になるとの見通しを記者団に示した。26日に埋設を終え、今後正確な費用を算出するという。【写真まとめ】こんなに大きかった…陸揚げされるマッコウクジラマッコウクジラのオスは、その後の測量で、体長15メートル、体重32トンと確認された。22日に陸揚げされ、同日中に港内の産