嵐の二宮和也が27日、自身のX（旧ツイッター）のアイコンを更新。それまではデフォルトのイラストだったが、髪の毛を銀色に染めた写真に変更し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「頭がいてぇ」アイコンでニューヘアを披露した二宮和也昨年3月のアカウント開設以来、初期設定のイラストを使用していた二宮。この日は毎朝恒例の「皆ーおはよー」といういつものポストに続き、昼になり突然「あ、あ、頭が……。。。いて