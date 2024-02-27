厚生労働省＝2023年12月厚生労働省が27日に発表した人口動態統計の速報値（外国人らを含む）によると、2023年に生まれた赤ちゃんの数は過去最少の75万8631人だった。初めて80万人を割った22年から5.1％減り、少子化が一段と加速した。今後発表する日本人だけの出生数は70万人台前半への落ち込みが確実な情勢だ。婚姻数も50万組を割り戦後最少。死亡数は過去最多の159万503人となり、出生数を引いた人口の自然減は83万1872人と最