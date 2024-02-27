群馬県館林市立中学校で2016年、当時3年生だった男子生徒が柔道部の練習中に頭を打って意識不明の重体になり、後遺障害を負った事故で、市が生徒側に約1億7100万円の損害賠償金を支払うことで合意した。3月1日開会の市議会定例会に議案を提出し、可決されれば正式に和解する。【学校部活動の改革スケジュール】市教育委員会によると、男子生徒は同年5月、学校の柔道場で、事前に技を相手に知らせてかけ合う練習中に、大内刈り