お笑いタレント・エハラマサヒロ（41）が27日までに自身X（旧ツイッター）を更新。24日にYouTube動画で自閉スペクトラムとADHDと診断されたことを明かしたが、それを「アピール」と指摘する声に反応した。エハラは、以前から「自分は発達障害じゃないか」と思っていたとし「自分の小さい頃からの行動を見ても、人にも言われたことある」と明かした。これまでは調べることはしていなかったが、先日小児心理の先生に話を聞く機会