イングランド・プレミアリーグの名門マンチェスター・ユナイテッドＯＢで元代表ＤＦリオ・ファーディナンド氏（４５）が大予言だ。低迷するマンＵでエリック・テンハグ監督の解任報道が出ている中、ＯＢのファーディナンド氏はポッドキャスト「ＶＩＢＥｗｉｔｈＦＩＶＥ」内で同リーグのアーセナルを指揮しているミケル・アルテタ監督がマンＵの後任指揮官になると断言した。同氏は「アルテタはアーセナルを離れて１００％