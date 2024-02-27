メ～テレ（名古屋テレビ） ジブリパークがある愛知県長久手市の愛・地球博記念公園で、来月から運行する「ネコバス」がお披露目されました。 「APMネコバス」は、ジブリ映画「となりのトトロ」に登場する「ネコバス」をイメージした電動車両で、運転手を含め6人乗りとなっています。 乗車料金は大人が1000円で、子どもは500円です。乗車した人には宮崎駿監督が描き下ろしたネコバスのイラストの描かれた