自民党の派閥の裏金問題を巡り、26日の国会で岸田文雄総理大臣が、立憲民主党の野田佳彦元総理大臣に政治倫理審査会を公開するべきではないかと追及されました。公開するかどうかについて、与野党が協議しましたが、議論は平行線に終わりました。■野田元総理「脱法パーティー」連呼し追及野田元総理「なぜ総理に就任してからも、頻繁に政治資金パーティーを開いたのか。総理は2022年だけで、7回もパーティーを開いているんです