お笑い芸人のラサール石井（６８）が２７日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。銀座の高級クラブに関する驚きのエピソードを明かした。ラサールは岸田文雄首相の秘書官が銀座の高級クラブ通いをしていた…とする投稿を引用。「デイリー新潮」によれば、同秘書官は昨年秋以降から、多い時で週２、３回銀座の高級クラブに通いつめているという。１回７〜８万円は支払っており、秘書官の収入だけでは賄いきれないと見られ、その金の出