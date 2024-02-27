岸田総理大臣は26日、国会で改めて国民に適切な納税を呼び掛けました。「SNS上で『＃確定申告ボイコット』という投稿が飛び交っている」という指摘に対して、岸田総理は「国民の厳しい目を感じる」と語りました。【画像】国会でも追及 「汚れた雑巾で汚れは落とせない」に石破元幹事長が見せた表情は■岸田総理SNS上のボイコットに危機感岸田総理大臣は26日の衆院予算委で、「税金は分かち合うもの」と強調しました。岸田総