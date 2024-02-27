2025年大阪・関西万博開催を巡り、新たな火種が次々と浮上しています。建設業界のトップが会見で異例のダメ出しを行ったその訳とは。【画像】「アカン」大阪府民からもダメ出し…「大屋根リング」「空調」「2億円トイレ」火種が次々【画像】「アカン」大阪府民からもダメ出し…「大屋根リング」「空調」「2億円トイレ」火種が次々■邪魔？万博シンボル建設業界トップが懸念大阪・関西万博開催まであと411日。開催に向けて