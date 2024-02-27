米航空宇宙局（NASA）は火星の有人探査を目指し、火星での生活を想定した空間で1年間、隔離生活を送る「火星人」を4月まで募集している。米CNNが報じた。白い倉庫のような建物内に設置された閉鎖居住施設（右下）。白いドアの内部で4人が1年間過ごすことになる=ヒューストンのジョンソン宇宙センター、合田禄撮影CNNによると、「CHAPEA（チャピア）」と呼ばれる実験の第2陣で、2025年春から始まる予定。4人の参加者が米テキサ