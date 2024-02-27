大阪府教委は26日、担任していた女子中学生を通勤用の車に乗せて約2時間ドライブし、生徒の頭をなでるなどしたとして、寝屋川市立中学校の男性教諭（36）を減給10分の1（3カ月）の懲戒処分とした。「同意のない性行為は性暴力」という意識を石本宗子さん府教委によると、男性教諭は2022年12月下旬、自家用車に女子生徒を乗せて約2時間ドライブし、信号待ちの車中で生徒に頭を触らせたり、生徒の右手を握ったりした。その後、