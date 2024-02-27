ウクライナ国防省の情報部門トップは、刑務所で死亡したロシアの反体制指導者、ナワリヌイ氏の死因が血栓症との見方を示した。ナワリヌイ氏が極寒の屋外独房で毎日2時間半過ごさねばならなかったとの情報から、寒さで血栓ができたところに打撃を加えて殺す「ワンパンチ」と呼ばれる暗殺術が死因だったのではという見方もある。ウクライナ国防省「死因は血栓」ウクライナ国営メディアによると、国防省のブダノフ情報総局長は25日記