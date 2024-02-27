アレクセイ・ナワリヌイ氏が刑務所で死亡する直前、ロシア政府の暗殺要員と交換する方式で釈放される可能性があったという主張が出た。２６日（現地時間）、ナワリヌイ氏の同僚であるマリア・ペブチフ氏はユーチューブに投稿した映像で「ナワリヌイ氏と米国国籍者２人がドイツで収監中のロシア情報機関出身のヴァディム・クラシコフ氏と交換するというやり取りが最終段階にあった」と主張した。ドイツで服役中の暗殺者クラシコフ氏