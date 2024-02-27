台湾の半導体製造大手「TSMC」日本国内初の工場完成に沸く熊本・菊陽町。「令和の黒船」進出が地方にもたらす光と影が見えてきた。工場開所式に岸田首相もビデオメッセージ台湾の半導体製造大手「TSMC」の日本国内で初となる工場が完成した、熊本・菊陽町。24日の開所式には、TSMCのマーク・リュウ会長や蒲島郁夫熊本県知事、斎藤健経産相などが出席し、岸田首相もビデオメッセージを送った。岸田首相:わが国の半導体産業、ユーザ