俳優の生田斗真が２６日までに自身のＳＮＳを更新し、小栗旬との最新ショットを公開して反響が広がっている。生田はＸ（旧ツイッター）で「私の人生の中で“たまたま隣のスタジオで撮影していた”回数が最も多い俳優。それが小栗旬。また隣同士だった」と小栗との対面を報告。インスタグラムでも「偶然∞」とコメントを添え、メガネをかけた小栗との２ショットをアップした。２人は１５年のＴＢＳ系ドラマ「ウロボロス〜この