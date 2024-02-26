講談社は26日、2月4日に著作権法違反容疑で逮捕された国際的な早バレサイト運営会社経営者らが、25日に熊本・新潟両県警の合同捜査本部にて再逮捕されたことを報告した。【写真】映画化も決定！人気の『ブルーロック』同社発行の『週刊少年マガジン』を発売前に入手して、漫画『ブルーロック』の誌面を許可なく撮影、データ化し、海賊版サイトで閲覧できるようにした著作権法違反の疑い。「ほかの漫画作品も被害にあっている可