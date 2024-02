Snow Manの10枚目のシングル「LOVE TRIGGER/We'll go together」がグループ初となる初週売り上げで約119.3万枚と発表された。しかも、発売2日目にして既にミリオンを超えたというから驚きだ。木村拓哉の「show must go on!」は手痛いミス…言葉のチョイスを間違え大炎上にアーティストが初週売り上げでミリオン超えとなったのは昨年2月のKing&Princeの「Life goes on/We are young」以来だが、これはキンプリが5人体制での