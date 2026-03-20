製麺所のこだわりうどん本業は麺の卸しで、敷地の一角で食べることができます。職人技が光るこだわりの麺をお手頃価格で食べられるのは、香川ならでは！昼の1時間だけ！ 口コミで広まった超レアうどん「日の出製麺所」「ぬるい」小（1玉）130円昭和5年（1930）創業の「日の出製麵所」。当初は麺の販売のみでしたが、お客さんたちの強い要望で平成10年（1998）ごろからお昼の1時間だけ、ゆでたてをイートインできるスタイルに