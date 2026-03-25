イマドキ！ビジュイイうどんさぬきうどんは老舗店が多い中で、オリジナルメニューや店内の雰囲気などでイマドキっぽさをプラスした新たなうどん店が増加中。SNSで話題の盛り付けにも注目！食べるだけでご利益あり！？「こんぴらうどん参道店」「こんぴら金箔うどん」2368円創業75年の老舗。水、塩、醤油など地元の素材にこだわり、手間暇を惜しまず昔ながらのさぬきうどんの製法を守り続けているうどん店です。麺のコシ、もちもち