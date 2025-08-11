大分県日出町にあるサンリオキャラクターパーク「ハーモニーランド」では、「豊の国ハーベストハウス」がリニューアル。1階にあった「グリーンカウンター」が改装され、1階・2階を「レストラン ハーベストテーブル」として生まれ変わりました！自然の中、豊かな気持ちで食事ができる空間となり、かわいいキャラクターメニューとスペシャルメニューが提供されます☆ サンリオ ハーモニーランド「レストラン ハーベストテーブル