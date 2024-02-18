俳優植草克秀（57）が18日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）にゲスト出演。昨年末をもってタレントを引退したSMILE−UP．社長の東山紀之（57）について語った。オープニングで少年隊の思い出話に花を咲かせた植草。太田光（58）から「東山さんの会見もあったし、いろいろ考えることもあるんじゃないですか」と古巣の旧ジャニーズ事務所や新会社SMILE−UP．社長に就任した東山ついて聞かれると、「大変は大変だ