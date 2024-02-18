乳児の遺体を山梨県甲州市の寺に遺棄したとして、県警は１８日、死体遺棄容疑で同市役所の会計年度任用職員須山真衣容疑者（３２）＝同市塩山＝を逮捕した。容疑を認め、「埋葬するため寺に埋めた」と話しているという。逮捕容疑は２０２３年１１月上旬ごろ、生後間もない女児の遺体を甲州市塩山の清水寺敷地内に遺棄した疑い。