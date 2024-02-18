【AFP＝時事】イラン南部ケルマン（Kerman）州で30歳の男が銃を乱射し、家族12人を殺害した。国営イラン通信（IRNA）が17日、報じた。IRNAが同州の司法長官の話として報じたところによると、現場は同州ファリヤブ（Faryab）近郊で、男は父親と兄弟を含む家族12人を自動小銃「カラシニコフ（Kalashnikov）」で殺害した。動機は家族間のいさかいとされる。身柄を拘束するため出動した治安部隊と銃撃戦になり、男は射殺された。