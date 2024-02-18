「練習試合、ヤクルト−中日」（１８日、ＡＮＡＢＡＬＬＰＡＲＫ浦添）右肘痛からの復活を目指すヤクルトの奥川恭伸投手が、今季初実戦で先発し、２回を投げ、２安打無失点に抑えた。計２８球で最速は球場表示で１４９キロを計測した。奥川は一回から１４０キロ台後半の球速をマークし、新外国人、３番ディカーソンに対して１４９キロを計測。初回を三者凡退に抑えた。二回は４番・細川を空振り三振。５番・カリステを