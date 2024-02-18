12日のNHKはさながら「平野レミ祭り」だった。平野レミ、DAIGO、キンプリ岸優太…料理番組が今、面白い！朝ドラ終わりの8時15分から「平野レミの早わざレシピ！2024早春」を生放送。夜10時からはその素顔に迫るドキュメンタリー「だから、私は平野レミ」を放送した。まず祝日恒例「早わざレシピ」。毎回ぶっ飛び料理で視聴者をザワつかせることでおなじみ。今回もお得意「食べれば」シリーズでは「食べればブギカツ」、そ