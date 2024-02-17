福岡県北九州市で女子大学生にわいせつな行為をした疑いで、名古屋地方検察庁の検察事務官の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、名古屋地検の検察事務官・加藤良太容疑者で、2023年12月、北九州市八幡西区の店舗で働く20代の女子大学生に後ろから抱きつくなどした疑いが持たれています。加藤容疑者は出張で北九州市に訪れていたとみられていて、調べに対して「当時それなりにお酒を飲んでおり記憶が