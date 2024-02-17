テレビ朝日６５周年特番「ＭＣ芸人・奇跡の一夜 よくぞ集まったＳＰ！！」（午後７時）が１７日、放送された。お笑いコンビ「かまいたち濱家隆一の驚くべきカバンの中身が明かされた。テレ朝系人気バラエティー番組のＭＣを務める芸人が集合した４時間スペシャル。「ＭＣ芸人の私服あるあるコーデ当てましょう！！」のコーナーで、出演者は濱家の私服とカバンの中身を予想した。相方の山内健司は濱家の「もらったものを