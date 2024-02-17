福岡県警本部福岡県警小倉南署は17日、北九州市の商業施設で11日に下半身を露出したとして、公然わいせつ容疑で同市の自営業男性（45）を逮捕したが、誤認逮捕と分かり、約9時間後に釈放した。男性は容疑を否認していた。署は男性に謝罪した。署によると、11日正午過ぎ、北九州市小倉南区の商業施設で男が下半身を露出する事件が発生。防犯カメラの映像や車両などの捜査から、男性が容疑者として浮上し、17日早朝に逮捕した。