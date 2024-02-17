福岡市の油山（標高597メートル）で目撃情報が相次いでいた大型の鳥エミューが17日、発見、保護された。福岡県警城南署によると、エミューが行方不明になったと届け出ていた同市早良区の飼い主から同日昼ごろに、「発見した」と連絡があった。エミューにけがはなく、けが人の情報もないという。【写真】熊本の牧場ではエミュー20羽が脱走同署によると10〜13日に登山者らから大型の鳥の目撃情報が相次いでいた。福岡市によると