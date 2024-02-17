4MEEE編集部が実際に使ってよかったDAISO(ダイソー)の商品をピックアップ♡今回は、おすすめのファッションアイテムをご紹介します。どれも便利なので、チェックしてみてくださいね♪【ダイソー】おすすめアイテム?手足首ウォーマーDAISO(ダイソー)の「手足首ウォーマー(お悩み対策、ショートモール、15cm丈)」は、手首と足首どちらも使える2wayアイテム。サイズは9.5cm×15cm×1cmで、カラーはグレーとベージュの2色展開です