TVアニメ『勇気爆発バーンブレイバーン』に登場するスミスが着用している、「トリコロール Tシャツ」が熱いご要望に応え発売決定！コスパにて2月14日より予約受け付けがスタートした。『勇気爆発バーンブレイバーン』はCygamesによるオリジナルロボットアニメ。アニメーター・メカデザイナー・監督としてロボットアニメを中心に活躍してきた大張正己が監督、主役ロボ・ブレイバーンのデザイン、音響監督を務める。人型装甲兵器テ