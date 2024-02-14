2023Ç¯3·î¡¢Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç4ºÐ¤Î¼¡½÷¤Ë¼Ö¤ÎÉÔÅà±Õ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡¢¿ÍÂÎ¤ËÍ­³²¤ÊÊª¼Á¡Ö¥¨¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤òÀÝ¼è¤µ¤»¡¢ÃæÆÇ»à¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û4ºÐ¼¡½÷¤òÃæÆÇ»à¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÎ¾¿Æ¤òÂáÊá°äÂÎ¤«¤é¡Ö2¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¸¡½Ð¡×¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤Ï¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û4ºÐ¼¡½÷¤ËÌôÉÊ°û¤Þ¤»»¦³²¤«ÂáÊá¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï»ñ»º²È¤À¤Ã¤¿¡©°æ¾åµ®Çî¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¼«Âð¤Ç¤¹¡£Ì©