²¾ÌÌ¤òÃå¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¹âµéÏÓ»þ·×Å¹¤«¤é»þ·×¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¾¯Ç¯»ö·ï²Ý¤Ï14Æü¡¢¿·¤¿¤Ë¿ÀÆàÀî¸©Æâºß½»¤ÎÃËÀ­¡Ê18¡Ë¤ò¶¯ÅðÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£¾¯Ç¯»ö·ï²Ý¤Ï¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë»Ø¼¨Ìò¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¹Æâ¤Ï¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¡Ä¶¯Åð¤¬Æþ¤Ã¤¿¶äºÂ¤Î»þ·×Å¹ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2023Ç¯5·î8ÆüÍ¼¡¢¼Â¹ÔÌò¤é¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8¤Î¹âµéÏÓ»þ·×Å¹¡Ö¥¯¥©¡¼¥¯¶äºÂ888Å¹¡×¤Ë²¡¤·Æþ¤ê