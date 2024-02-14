ÉÂ±¡¤ä¿ÇÎÅ½ê¤Ç¼õ¿Ç¤·¤¿ºÝ¤Ë»ÙÊ§¤¦½é¡¦ºÆ¿ÇÎÁ¤äÆþ±¡´ðËÜÎÁ¤¬6·î¤«¤é°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬14Æü¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸øÄê²Á³Ê¡Ö¿ÇÎÅÊó½·¡×¤Î¿·Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¸«Ä¾¤·°Æ¤òÃæ±û¼Ò²ñÊÝ¸±°åÎÅ¶¨µÄ²ñ¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡Ë¤Ë¼¨¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É´µ¼ÔÉéÃ´·Ú¸º¤â¡¢°åÎÅÈñÁý¤Î¹½Â¤¤Î¤Þ¤ÞÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¯ÅØÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î´µ¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë½é¿ÇÎÁ¤Î°ú¤­¾å¤²¤Ï¡¢¾ÃÈñÁýÀÇ¤Ø¤ÎÂÐ±þ°Ê³°¤Ç¤Ï2004Ç¯¤Î²þÄê°ÊÍè¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¡£º£¤Î288