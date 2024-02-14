¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¸Þ¾ò¸çÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤ÎÃæÂ¼Íª°ì¡Ê43¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉô½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ïº£·î9Æü¡¢ÃæÂ¼¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¾å¤Ç²¼¥Í¥¿È¯¸À¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ð¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¥»¥¯¥Ï¥é¤È¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊóÆ»¤ò¼õ¤±ÃæÂ¼¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Þ¥Õ¥£¥¢³áÅÄ»á¤È±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¡Ö¤ï¤·¤ã¤¬¤ÊTV¡×Æâ¤Ç¡¢µ­¼Ô²ñ¸«É÷¤Î²èÁü¤È¤È¤â¤Ëº£