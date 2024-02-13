昨年9月に右ひじを手術し、今季を打者専念で臨むドジャースの大谷翔平が12日（日本時間13日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ地で屋外の打撃練習を初公開した。【写真】例えるなら「青春の熱量」山本萩子さんが気づいた、大リーグの魅力ロバーツ監督が「きょうは外で打つと思う」と話した通り、大谷は午前11時半ごろにバットを携えてグラウンド入り。バントで1球転がした後、「ショータイム」は始まった。「うっ」と声