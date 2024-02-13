元フジテレビでフリーの笠井信輔アナウンサー（60）が12日、自身のインスタグラムを更新。ホテルでのタクシーの配車にまつわる疑問を投稿し、反響を呼んでいる。「少し前に友人から聞いた話です」と前置きしたうえで「東京駅近くの有名なホテルで食事をした後、タクシーに乗ろうと思ってホテル1階の車寄せに行ったところ、なかなかタクシーが来ない困っていると玄関のホテルマンが『タクシーお呼びしますよ』優しく声をかけ