「欧州の穀倉」と呼ばれる農業大国ウクライナの知られざる名産品がチョコレートだ。同国発祥のブランド「リビウ・ハンドメード・チョコレート」は、国民の高い人気を誇る。バレンタインデー、ホワイトデー向けに日本での販売も始まっており、同社関係者は「私たちのチョコへの愛を日本にも届けたい」と力を込める。世界遺産に登録される西部リビウにチョコが伝わったのは１９世紀初頭。市中心部のリノック広場には、個人経営の