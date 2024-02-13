「エルメスのオーナーは知人でよく知っています。入手が難しいブランド品も、私なら安く買うことができますよ」自称コンサルタント業の男は、こう説明し女性から高額のバッグ代を騙し取ったという。警視庁愛宕署は２月９日までに、代金を搾取した疑いで菊池次郎こと菊池慎介容疑者（52）を逮捕した。30代の女性Ａさんから、エルメスの高級ブランドバッグ『バーキン』などを安価で購入できるとウソをつき、約180万円を騙し取ったと