肩肘張らないラグジュアリーステイをニューヨーカー気分で満喫♪JR新宿駅南口から甲州街道を西に10分ほど歩くと、直線的なデザインがスタイリッシュな「キンプトン新宿東京」が見えてきます。1981年にサンフランシスコで創業したキンプトンは現在世界中に77以上のホテルを展開しており、アジアでは台湾、タイに次ぐ3施設目としてオープンしたのがここ「キンプトン新宿東京」です。ニューヨークを本拠地とし、名だたる大企業の建築